У Болгарії 40% населення вважає коронавірус біологічною зброєю

"40% болгар вважають, що коронавірус - це біологічна зброя, призначена для скорочення населення планети", - йдеться в повідомленні.

Також за даними дослідження, трохи більше третини (33%) респондентів вважають, що COVID-19 не більш небезпечний, ніж сезонний грип.

"880 тисяч болгар дотримуються думки, що вакцина проти коронавірусу кине в людей чіпи, щоб контролювати їх", - йдеться в результатах.

Нагадаємо, в Україні на 8:00 24 листопада зафіксовано вже 647 тисяч випадків коронавирусной хвороби COVID-19, приріст за добу - понад 12 тисяч, зростання в порівнянні з показником днем ​​раніше.