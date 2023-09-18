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У благотворителей должен быть приоритет - нардеп о возврате средств из ликвидированных банков

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 сентября. УНН. Благотворительные организации в текущих украинских реалиях должны иметь приоритет на возврат средств из банков, находящихся в процессе ликвидации. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН озвучил народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Сергей Гривко.

Цитата

"Что касается благотворительной деятельности – сегодня для них действительно должно быть приоритетное право. Потому что во время военных действий волонтеры – это одна из наших мощных сил, которые помогают ускорить победу", - подчеркнул политик и добавил, - Я не являюсь экспертом по банковской сфере. Но скажу так, что законодательство можно менять".

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Сергей Гривко уверен, что в случае, если возник такой запрос и "есть конкретное концептуальное предложение, то можно даже написать законопроект и запустить общественный диалог по такой инициативе".

Напомним

Правление Национального банка Украины приняло решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации Акционерного общества “АКБ “КОНКОРД” с 1 августа 2023 года.

Совладелица банка “Конкорд” Елена Соседка в сообщении на своей странице в Facebook отметила, что активов банка хватит, чтобы вкладчики банка и акционеры получили собственные средства, а, собственно, выплаты можно провести за 2-3 недели.

Кроме того, по ее мнению, ситуацию с заблокированными средствами благотворителей следует решить законодательно.

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