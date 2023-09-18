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У благодійників має бути пріоритет – нардеп про повернення коштів з ліквідованих банків

У благодійників має бути пріоритет – нардеп про повернення коштів з ліквідованих банків

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 вересня. УНН. Благодійні організації в поточних українських реаліях повинні мати пріоритет на повернення коштів з банків, які перебувають у процесі ліквідації. Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН озвучив народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Сергій Гривко.

Цитата

"Що стосується благодійної діяльності – сьогодні для них дійсно має бути пріоритетне право. Тому що під час військових дій волонтери – це одна із наших потужних сил, які допомагають пришвидшити перемогу", - підкреслив політик та додав, - Я не є експертом з банківської сфери. Але скажу так, що законодавство можна міняти".

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Благодійним організаціям кошти мають повертатися перед іншими юрособами – нардеп з фінкомітету ВР про ліквідацію "Конкорду"

Сергій Гривко впевнений, що у разі, якщо виник такий запит та "є конкретна концептуальна пропозиція, то можна навіть написати законопроєкт і запустити суспільний діалог щодо такої ініціативи".

Нагадаємо

Правління Національного банку України прийняло рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію Акціонерного товариства “АКБ “КОНКОРД” з 1 серпня 2023 року.

Співвласниця банку “Конкорду” Олена Сосєдка у повідомленні на своїй сторінці у Facebook наголосила, що активів банку вистачить, аби вкладники банку та акціонери отримали власні кошти, а, власне, виплати можна провести за 2-3 тижні.

Крім того, на її думку, ситуацію із заблокованими коштами благодійників слід вирішити законодавчо.

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