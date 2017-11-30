У бойцов спецподразделения "Николаев", вернувшихся с АТО, изъяли гранаты и патроны

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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 79467 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 69966 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 77023 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 84242 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 118705 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 115288 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

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10 марта, 15:15 • 144545 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107390 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108819 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
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У бойцов спецподразделения "Николаев", вернувшихся с АТО, изъяли гранаты и патроны

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 30 ноября. УНН. У бойцов группы батальона патрульной службы полиции особого назначения "Николаев", вернувшихся с АТО, изъяли гранаты и патроны. Об этом сообщили УНН в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

"В связи с большим количеством оружия, которое поступает из зоны проведения АТО в регионы государства, Николаевское Управления Департамента внутренней безопасности Нацполиции Украины совместно с сотрудниками инспекции по личному составу УКЗ ГУ НП, с привлечением кинологов проводит проверку при возвращении группы батальона патрульной службы полиции особого назначения "Николаев" после исполнения ними задач на Востоке страны", - говорится в сообщении.

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Во время проведения проверки сотрудниками Николаевского УДВБ в автобусе, на котором возвращались правоохранители, обнаружены две гранаты (Ф-1 и РГД-5), запалы, патроны.

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На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Центрального отдела полиции, устанавливаются обстоятельства, проводится проверка. В дальнейшем будет дана правовая квалификация указанному событию.

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