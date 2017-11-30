У бойцов спецподразделения "Николаев", вернувшихся с АТО, изъяли гранаты и патроны

"В связи с большим количеством оружия, которое поступает из зоны проведения АТО в регионы государства, Николаевское Управления Департамента внутренней безопасности Нацполиции Украины совместно с сотрудниками инспекции по личному составу УКЗ ГУ НП, с привлечением кинологов проводит проверку при возвращении группы батальона патрульной службы полиции особого назначения "Николаев" после исполнения ними задач на Востоке страны", - говорится в сообщении.

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Во время проведения проверки сотрудниками Николаевского УДВБ в автобусе, на котором возвращались правоохранители, обнаружены две гранаты (Ф-1 и РГД-5), запалы, патроны.

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На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Центрального отдела полиции, устанавливаются обстоятельства, проводится проверка. В дальнейшем будет дана правовая квалификация указанному событию.

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