В бой за Тошковку россия бросила около 30 БТРов и 10 танков - Гайдай
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июня. УНН. В боях за Тошковку в Луганской области россияне применили около 30 БТРов, 10 танков и много другой техники. Технику и людей враг перенаправляет с других направлений в Луганскую область. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, пишет УНН.
Цитата
«В наступлении на Тошковку только ехало 30 штук БТР, более 10 танков, «Сонцепеки», поддержка «Пионами», «Тюльпанами», чего только у них нет», – рассказал Гайдай в видео, обнародованном в его Telegram.
Так, Гайдай отметил, что оккупанты перенаправляют технику и людей с других направлений в Луганскую область.
Дополнение
Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщал, что российские оккупанты захватили поселок Тошковка в Луганской области.