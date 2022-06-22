У бій за Тошківку росія кинула близько 30 БТРів та 10 танків - Гайдай

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«У наступі на Тошківку тільки їхало 30 штук БТР, понад 10 танків, «Сонцепьоки», підтримка «Піонами», «Тюльпанами», чого тільки у них немає», - розповів Гайдай у відео, оприлюдненому у його Telegram.

Так, Гайдай зазначив, що окупанти перенаправляють техніку та людей з інших напрямків до Луганської області.

Доповнення

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомляв, що російські окупанти захопили селище Тошківка на Луганщині.