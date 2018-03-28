В Белоруссии объявили день траура в связи с трагедией в Кемерово
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. В Белоруссии в связи с трагедией в Кемерово приспустили госфлаги, передает УНН со ссылкой на сообщение сайта президента Беларуси Александра Лукашенко.
"Беларусь в знак скорби и солидарности с Россией, где 28 марта объявлен общенациональный траур в связи с трагедией в Кемерово, приспускает госфлаги и отменяет развлекательные программы в телеэфирах", - говорится в сообщении.
Сообщается, что по поручению Лукашенко в Беларуси 28 марта будут приспущены государственные флаги над госучреждениями. В эфире республиканских и региональных СМИ отменяется трансляция развлекательных программ.
"Кроме того, рекомендовано воздержаться от проведения подобных мероприятий, включая те, которые организуются в общественных местах", - сообщается на сайте.
Как сообщал УНН, 25 марта в торговом центре "Зимняя вишня" произошел пожар.
Пожар, унес жизни 64 человек, в том числе 41 ребенка. Опознаны тела 27 погибших.
В связи с трагедией 28 марта в РФ объявлено днем общенационального траура.