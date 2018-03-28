У Білорусії оголосили день жалоби у зв'язку з трагедією в Кемерово
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. У Білорусії в зв'язку з трагедією в Кемерово приспустили держпрапори, передає УНН з посиланням на повідомлення з сайту президента Білорусі Олександра Лукашенко.
“Білорусь в знак скорботи і солідарності з Росією, де 28 березня оголошено загальнонаціональний траур у зв’язку з трагедією в Кемерово, приспускає держпрапори і скасовує розважальні програми в телеефірах”, — йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що за дорученням Лукашенка в Білорусі 28 березня буде приспущено державні прапори над держустановами. В ефірі республіканських і регіональних ЗМІ скасовується трансляція розважальних програм.
“Крім того, рекомендовано утриматися від проведення подібних заходів, включаючи ті, які організовуються в громадських місцях”, — повідомляють на сайті.
Як повідомляв УНН, 25 березня в торговому центрі “Зимова вишня” сталася пожежа.
Пожежа, забрала життя 64 людей, в тому числі 41 дитини. Упізнано тіла 27 загиблих.
У зв’язку з трагедією 28 березня в РФ оголошено днем загальнонаціональної жалоби.