У Білорусії оголосили день жалоби у зв'язку з трагедією в Кемерово

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Київ • УНН

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КИЇВ. 28 березня. УНН. У Білорусії в зв'язку з трагедією в Кемерово приспустили держпрапори, передає УНН з посиланням на повідомлення з сайту президента Білорусі Олександра Лукашенко.

“Білорусь в знак скорботи і солідарності з Росією, де 28 березня оголошено загальнонаціональний траур у зв’язку з трагедією в Кемерово, приспускає держпрапори і скасовує розважальні програми в телеефірах”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що за дорученням Лукашенка в Білорусі 28 березня буде приспущено державні прапори над держустановами. В ефірі республіканських і регіональних ЗМІ скасовується трансляція розважальних програм.

“Крім того, рекомендовано утриматися від проведення подібних заходів, включаючи ті, які організовуються в громадських місцях”, — повідомляють на сайті.

Як повідомляв УНН, 25 березня в торговому центрі “Зимова вишня” сталася пожежа.

Пожежа, забрала життя 64 людей, в тому числі 41 дитини. Упізнано тіла 27 загиблих.

У зв’язку з трагедією 28 березня в РФ оголошено днем загальнонаціональної жалоби.

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