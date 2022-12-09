В беларуси сняли запрет на посещение лесов рядом с Украиной
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. В беларуси сняли запрет на посещение лесов в приграничной с Украиной территории. Закрывать леса на юге гомельской области рб стали с апреля 2022 года. Об этом сообщает белорусское издание «Флагшток», информирует УНН.
Цитата
«Карта запретов и ограничений на посещение лесов в районах беларуси стала полностью зеленой. Это произошло в начале декабря, согласно данным на портале минлесхоза, все запреты и ограничения на посещение лесов отменены. Что касается некоторых приграничных с Украиной районов гомельской области, это произошло через 8 месяца», - говорится в сообщении.
Детали
Закрывать леса на юге гомельской области стали с апреля 2022 года, и тогда карта запретов и ограничений на посещение лесов совпадала со схемой передвижения военной техники россии.
«Сначала закрытие лесов в некоторых районах объясняли надвигающимся циклоном, затем сухой погодой, а затем и вовсе перестали мотивировать такие решения. Во многих районах гомельской области, граничащих с Украиной, запреты и ограничения на посещение лесов не снимали вплоть до декабря», - добавили в издании.
Однако, по данным издания, в гомельском и мозырьском районах гомельской области сохраняется присутствие российских военных, а минобороны беларуси не информировало граждан об отмене режима усиления службы на белорусско-украинской границе.
В то же время госпогранкомитет беларуси сообщил о продлении запрета на посещение пограничной полосы в гомельской области - до 1 марта 2023 года.
Дополнение
беларусь и россия объявили о новых военных учениях.