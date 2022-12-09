В беларуси сняли запрет на посещение лесов рядом с Украиной

ukru
19:57 • 27369 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

19:56 • 44810 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Эксклюзив
16:00 • 82080 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14 марта, 14:57 • 128992 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14 марта, 14:16 • 132972 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

14 марта, 13:40 • 110267 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

Эксклюзив
14 марта, 13:04 • 104249 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

Эксклюзив
14 марта, 12:17 • 90869 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

14 марта, 10:03 • 111067 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

14 марта, 08:24 • 136322 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 92358 просмотра
путин передал "дополнительные" сигналы Трампу о прекращении огня в Украине - СМИ

путин передал "дополнительные" сигналы Трампу о прекращении огня в Украине - СМИ

14 марта, 13:08 • 45537 просмотра
Завершение отопительного сезона в Украине: какая ситуация в регионах по состоянию на 14 марта

Завершение отопительного сезона в Украине: какая ситуация в регионах по состоянию на 14 марта

14 марта, 13:57 • 86850 просмотра
Беспилотник атаковал военный полигон в россии: видео момента атаки

Беспилотник атаковал военный полигон в россии: видео момента атаки

14 марта, 15:04 • 32612 просмотра
Стефанишина отреагировала на слова Рютте относительно членства Украины в НАТО

Стефанишина отреагировала на слова Рютте относительно членства Украины в НАТО

14 марта, 15:36 • 27116 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 229548 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 260038 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 198105 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 203448 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 238756 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

19:57 • 27369 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 92358 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 117137 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 119601 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 127061 просмотра
Актуальное
В беларуси сняли запрет на посещение лесов рядом с Украиной

В беларуси сняли запрет на посещение лесов рядом с Украиной

Киев • УНН

 • 757611 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. В беларуси сняли запрет на посещение лесов в приграничной с Украиной территории. Закрывать леса на юге гомельской области рб стали с апреля 2022 года. Об этом сообщает белорусское издание «Флагшток», информирует УНН.

Цитата

«Карта запретов и ограничений на посещение лесов в районах беларуси стала полностью зеленой. Это произошло в начале декабря, согласно данным на портале минлесхоза, все запреты и ограничения на посещение лесов отменены. Что касается некоторых приграничных с Украиной районов гомельской области, это произошло через 8 месяца», - говорится в сообщении.

Детали 

Закрывать леса на юге гомельской области стали с апреля 2022 года, и тогда карта запретов и ограничений на посещение лесов совпадала со схемой передвижения военной техники россии.

«Сначала закрытие лесов в некоторых районах объясняли надвигающимся циклоном, затем сухой погодой, а затем и вовсе перестали мотивировать такие решения. Во многих районах гомельской области, граничащих с Украиной, запреты и ограничения на посещение лесов не снимали вплоть до декабря», - добавили в издании.

Однако, по данным издания, в гомельском и мозырьском районах гомельской области сохраняется присутствие российских военных, а минобороны беларуси не информировало граждан об отмене режима усиления службы на белорусско-украинской границе.

В то же время госпогранкомитет беларуси сообщил о продлении запрета на посещение пограничной полосы в гомельской области - до 1 марта 2023 года.

Дополнение

беларусь и россия объявили о новых военных учениях.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы