У білорусі зняли заборону на відвідування лісів поруч з Україною
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. У білорусі зняли заборону на відвідування лісів у прикордонній з Україною території. Закривати ліси на півдні гомельської області рб стали з квітня 2022 року. Про це повідомляє білоруське видання «Флагшток», інформує УНН.
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«Карта заборон та обмежень на відвідування лісів у районах білорусі стала повністю зеленою. Це сталося на початку грудня, згідно з даними на порталі мінлісгоспу, усі заборони та обмеження на відвідування лісів скасовано. Щодо деяких прикордонних з Україною районів гомельської області це сталося через 8 місяців», - ідеться у повідомленні.
Деталі
Закривати ліси на півдні гомельської області стали з квітня 2022 року, і тоді карта заборон та обмежень на відвідування лісів співпадала зі схемою пересування військової техніки рф.
«Спочатку закриття лісів у деяких районах пояснювали циклоном, що насувається, потім сухою погодою, а потім і зовсім перестали мотивувати такі рішення. У багатьох районах гомельської області, що межують з Україною, заборони та обмеження на відвідування лісів не знімали аж до грудня», - додали у виданні.
Однак, за даними видання, у гомельському та мозирському районах гомельської області зберігається присутність російських військових, а міноборони білорусі не інформувало громадян про відміну режиму посилення служби на білорусько-українському кордоні.
Водночас, держприкордонкомітет білорусі повідомив про продовження заборони на відвідування прикордонної смуги в гомельській області - до 1 березня 2023 року.
Доповнення
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