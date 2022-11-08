В Беларуси нашли телефон российского офицера, в котором есть доказательства подготовки к вторжению в Украину

Детали

Как сообщает издание “Флагшток”, которому передали найденный телефон, из переписки майора понятно, что подготовка к нападению на Украину велась еще в 2021 году. Тогда Павел Юрьянов написал жене, что больше не будет выходных.

Из его отчетов также следует, что материально-техническое обеспечение военных было организовано очень плохо. Перед отъездом в Беларусь он попросил жену купить ему теплую куртку и китайскую радиостанцию.

Издание сообщало, что вероятным местом промежуточной дислокации роты Юрьянова был Речицкий район. Он сказал жене о том, что 4 февраля это будет не просто тренировка и с того дня написал, что может никогда не вернуться домой.

Цитата

“В переписке замполита есть доказательства предоставления территории Беларуси для агрессии против Украины. 6 февраля в телеграмм-чате “На баррикадах” были обнародованы коды стола переговоров, в которых содержались названия населенных пунктов Гомельской области: полигон Барщевка, полигон Барановичи, Речица, Бязуево (вероятно, Бязуев, село под Речицей, где в январе-феврале 2022 года находился военный лагерь)”, — пишет издание.

Напомним

Сейчас по-прежнему фиксируются станции погрузки и отправки военных эшелонов, прибывающих с 14 октября 2022 года из России в республику Беларусь исключительно из Центрального федерального округа и Приволжского федерального округа: Селятино (Московская Ж/ Д), Щелково (Московская Ж/Д), Нара (Московская Ж/Д) и Ильино (Горьковская Ж/Д).