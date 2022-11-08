У Білорусі знайшли телефон російського офіцера, у якому є докази підготовки до вторгнення в Україну

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Як повідомляє видання “Flagstock”, якому передали знайдений телефон, з листування майора зрозуміло, що підготовка до нападу на Україну велася ще у 2021 році. Тоді Павло Юр'янов написав дружині, що більше не буде вихідних.

З його звітів також випливає, що матеріально-технічне забезпечення військових було організовано дуже погано. Перед від’їздом до Білорусі він попросив дружину купити йому теплу куртку та китайську радіостанцію.

Видання повідомляло, що ймовірним місцем проміжної дислокації роти Юр'янова був Речицький район. Він сказав дружині про те, що 4 лютого це буде не просто тренування, і з того дня написав, що може ніколи не повернутися додому.

Цитата

“У листуванні замполіта є докази надання території Білорусі для агресії проти України. 6 лютого в телеграм-чаті “На барикадах” були оприлюднені коди столу переговорів, в яких містилися назви населених пунктів Гомельської області: полігон Барщовка, полігон Барановичі, Речиця, Бязуєве (імовірно, Бязуєв, село під Речицею, де у січні-лютому 2022 року знаходився військовий табір)”, – пише видання.

Нагадаємо

Зараз, як і раніше, фіксуються станції навантаження та відправлення військових ешелонів, які прибувають з 14 жовтня 2022 року з рф до республіки білорусь виключно з Центрального федерального округу та Приволзького федерального округу: Селятино (Московська Ж/Д), Щолково (Московська Ж/Д), Нара (Московська Ж/Д) та Ілліно (Горківська Ж/Д).