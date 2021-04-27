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В Беларуси за интервью с Тихановской журналисту грозит уголовное дело

В Беларуси за интервью с Тихановской журналисту грозит уголовное дело

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 27 апреля. УНН. Суд в Барановичах оштрафовал главного редактора местного издания Intex-press Владимира Янукевича за интервью с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской. Об этом пишет DW, передает УНН.

Что известно

Поводом для судебного разбирательства над руководителем негосударственной газеты Intex-press в Барановичах послужило интервью с экс-кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской, которое вышло в печатном номере газеты 14 апреля и размещено на сайте издания.

Владимир Янукевич был вызван в суд в качестве ответчика в качестве предпринимателя и владелец сайта издания, где публиковалось интервью. Этот сайт не зарегистрирован в качестве сетевого издания, однако белорусское законодательство пока не заставляет печатные СМИ делать это в обязательном порядке. Сами редакторы независимых газет отмечают, что регистрация в качестве сетевого издания в Беларуси не дает никаких преимуществ в получении и распространении информации.

Детали

На прошлой неделе в городском отделе милиции в Барановичах на владельца сайта издания составили протокол по части 5 статьи 23.5 Кодекса об административных правонарушениях (“Нарушение законодательства о средствах массовой информации”). Из протокола следует, что Янукевич разместил на своем сайте информацию, “распространение которой запрещено на интернет-ресурсах соответствии с законодательными актами”.

Санкция этой статьи для физического лица предусматривает наказание штрафом в размере до 20 базовых величин — 580 белорусских рублей, что составляет примерно 187 евро. В результате суд в понедельник, 26 апреля, принял решение наложить на Владимира Янукевич максимальный штраф.

Как выяснилось, этим процессом для Владимира Янукевича история не заканчивается, пишет DW. В местной милиции на него составили еще один протокол — за размещение интервью со Светланой Тихановской и в печатной версии газеты Intex-press. На этот раз основанием стала часть 4 статьи 23.5 КоАП (“Распространение средством массовой информации, распространение которой запрещено”).

Дата заседания пока неизвестна, зато наказание может быть серьезнее — штраф до 5800 белорусских рублей (1870 евро).

Напомним

В марте этого года был задержан белорусского гражданина со статусом зарубежного украинском, журналиста Дениса Ивашина. Это вызвало беспокойство Министерства иностранных дел Украины. Тогда МИД требовало, чтобы рассмотрение дела мужа был прозрачным и беспристрастным.

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