У МЗС заявили про "особливе занепокоєння" через затримання в Білорусі журналіста Івашина
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Затримання білоруського громадянина зі статусом закордонного українця, журналіста Дениса Івашина викликало занепокоєння Міністерства закордонних справ України, та вимагає, щоб розгляд справи чоловіка був прозорим та неупередженим. Про це йдеться в заяві, оприлюдненій пресслужбою МЗС України, передає УНН.
Цитата:
“Білоруський громадянин зі статусом закордонного українця, журналіст та волонтер Денис Івашин допомагав розповідати світові про злочини у ході російської агресії проти нашої держави. Тому його затримання викликало занепокоєння МЗС України, як і багатьох українців, які слідкували за його журналістською та волонтерською діяльністю”, - йдеться в заяві.
Деталі
У Міністерстві висловили переконання, що журналістська діяльність не може і не має бути приводом для переслідування.
“Це затримання викликає особливе занепокоєння на тлі триваючого наступу на свободу слова, життя і здоров'я журналістів у Республіці Білорусь. Ми вимагаємо, щоб розгляд справи Дениса Івашина був прозорим та неупередженим і продовжуємо уважно стежити за кожним подальшим кроком білоруської влади щодо нього”, - наголосили українські дипломати.
Затримання Івашина
Минулого тижня у Гродно був затриманий журналіст Денис Івашин. Його затримали в квартирі, де він проживає.
За інформацією Білоруської асоціації журналістів, Івашину пред'явлено звинувачення за статтею 365 Кримінального кодексу (Втручання в діяльність поліцейського). Журналіста затримали на 2 місяці.