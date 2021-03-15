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В МИД заявили об "особом беспокойство" из-за задержания в Беларуси журналиста Ивашина

В МИД заявили об "особом беспокойство" из-за задержания в Беларуси журналиста Ивашина

Киев  •  УНН

 • 21592 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. Задержание белорусского гражданина со статусом зарубежного украинца, журналиста Дениса Ивашина вызвало беспокойство Министерства иностранных дел Украины, и требует, чтобы рассмотрение дела мужчины было прозрачным и беспристрастным. Об этом говорится в заявлении, обнародованном пресс-службой МИД Украины, передает УНН.

Цитата:

"Белорусский гражданин со статусом зарубежного украинца журналист и волонтер Денис Ивашин помогал рассказывать миру о преступлениях в ходе российской агрессии против нашего государства. Поэтому его задержание вызвало беспокойство МИД Украины, как и многих украинцев, которые следили за его журналистской и волонтерской деятельностью", - говорится в заявлении.

Детали

В Министерстве выразили убеждение, что журналистская деятельность не может и не должна быть поводом для преследования.

"Это задержание вызывает особое беспокойство на фоне продолжающегося наступления на свободу слова, жизни и здоровья журналистов в Республике Беларусь. Мы требуем, чтобы рассмотрение дела Дениса Ивашина было прозрачным и беспристрастным и продолжаем внимательно следить за каждым последующим шагом белорусских властей к нему", - отметили украинские дипломаты.

Задержание Ивашина

На прошлой неделе в Гродно был задержан журналист Денис Ивашин. Его задержали в квартире, где он проживает.

По информации Белорусской ассоциации журналистов, Ивашину предъявлено обвинение по статье 365 Уголовного кодекса (вмешательство в деятельность полицейского). Журналиста задержали на 2 месяца.

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