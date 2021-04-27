У Білорусі за інтерв'ю з Тіхановською журналісту загрожує кримінальна справа

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Київ • УНН

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КИЇВ. 27 квітня. УНН. Суд в Барановичах оштрафував головного редактора місцевого видання Intex-press Володимира Янукевича за інтерв'ю з лідером білоруської опозиції Світланою Тіхановською. Про це пише DW, передає УНН.

Що відомо

Приводом для судового розгляду над керівником недержавної газети Intex-press в Барановичах послужило інтерв’ю з екскандидатом у президенти Білорусі Світланою Тіхановською, яке вийшло в друкованому номері газети 14 квітня і розміщено на сайті видання.

Володимир Янукевіч був викликаний до суду в якості відповідача як підприємець і власник сайта видання, де публікувалось інтерв’ю. Цей сайт не зареєстрований в якості мережевого видання, проте білоруське законодавство поки не змушує друковані ЗМІ робити це в обов’язковому порядку. Самі редактори незалежних газет відзначають, що реєстрація в якості мережевого видання в Білорусі не дає ніяких переваг в отриманні та поширенні інформації.

Деталі

Минулого тижня в міському відділі міліції в Барановичах на власника сайту видання склали протокол за частиною 5 статті 23.5 Кодексу про адміністративні правопорушення (“Порушення законодавства про засоби масової інформації”). З протоколу випливає, що Янукевіч розмістив на своєму сайті інформацію, “поширення якої заборонено на інтернет-ресурсах відповідно до законодавчих актів”.

Санкція цієї статті для фізичної особи передбачає покарання штрафом у розмірі до 20 базових величин — 580 білоруських рублів, що складає приблизно 187 євро. В результаті суд в понеділок, 26 квітня, прийняв рішення накласти на Володимира Янукевіча максимальний штраф.

Як з’ясувалося, цим процесом для Володимира Янукевича історія не закінчується, пише DW. У місцевій міліції на нього склали ще один протокол — за розміщення інтерв’ю зі Світланою Тіхановском і в друкованій версії газети Intex-press. Цього разу підставою стала частина 4 статті 23.5 КоАП ( “Поширення засобом масової інформації, поширення якої заборонено”).

Дата засідання поки невідома, зате покарання може бути серйозніше — штраф до 5800 білоруських рублів (1870 євро).

Нагадаємо

У березні цього року, було затримано білоруського громадянина зі статусом закордонного українця, журналіста Дениса Івашина. Це викликало занепокоєння Міністерства закордонних справ України. Тоді МЗС вимагало, щоб розгляд справи чоловіка був прозорим та неупередженим.

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