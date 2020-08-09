В Беларуси явка на президентских выборах составила 45,33%
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. По состоянию на 10:00 явка на выборах президента Беларуси составила 45,33%. Об этом свидетельствуют данные ЦИК Беларуси, передает УНН.
Так, явка избирателей по состоянию на 10:00 9 августа 2020 года составила 45,33%.
Также сообщается, что самая высокая явка избирателей в Гомельской области.
• Гомельская область - 57,82%
• Могилевская область - 53,87%
• Витебская область - 45,28%
• Минская область - 43,79%
• Гродненская область - 42,47%
• Брестская область -40,49%
• Минск - 36,08%.
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Напомним, в Беларуси 9 августа стартовали шестые за годы независимости президентские выборы. Президент Беларуси Александр Лукашенко проголосовал на президентских выборах.