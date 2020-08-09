Лукашенко проголосував на президентських виборах у Білорусі

"Глава держави традиційно взяв участь у голосуванні на виборчій дільниці, розташованій у Білоруському державному університеті фізичної культури", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, громадяни Білорусі 9 серпня в шостий раз за роки незалежності оберуть президента. На дану посаду претендують чинний глава держави Олександр Лукашенко, співголова громадського руху "Говори правду" Андрій Дмитрієв, колишній депутат нижньої палати парламенту Анна Канопацька, домогосподарка Світлана Тіхановська і голова партії "Білоруська соціал-демократична Грамада" Сергій Черечень.



Нинішній президент Олександр Лукашенко керує Білоруссю з 1994 року. Це — найтриваліший термін перебування на виборній посаді серед усіх європейських глав країн.