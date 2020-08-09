Лукашенко проголосовал на президентских выборах в Беларуси
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. Президент Беларуси Александр Лукашенко проголосовал на президентских выборах, передает корреспондент БЕЛТА, передает УНН.
"Глава государства традиционно принял участие в голосовании на избирательном участке, расположенном в Белорусском государственном университете физической культуры", - говорится в сообщении.
Нагадаємо, граждане Беларуси 9 августа в шестой раз за годы независимости выберут президента. На данный пост претендуют действующий глава государства Александр Лукашенко, сопредседатель общественного движения “Говори правду” Андрей Дмитриев, бывший депутат нижней палаты парламента Анна Канопацкая, домохозяйка Светлана Тихановская и председатель партии “Белорусская социал-демократическая Грамада” Сергей Черечень.
Нынешний президент Александр Лукашенко руководит Беларусью с 1994 года. Это - самый длительный срок пребывания на выборной должности среди всех европейских глав стран