У Білорусі явка на президентських виборах склала 45,33%
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. Станом на 10:00 явка на виборах президента Білорусі склала 45,33 %. Про це свідчать дані ЦВК Білорусі, передає УНН.
Так, явка виборців станом на 10:00 9 серпня 2020 року склала 45,33%.
Також повідомляється, що найвища явка виборців у Гомельській області.
• Гомельська область - 57,82%
• Могилевська область - 53,87%
• Вітебська область - 45,28%
• Мінська область - 43,79%
• Гродненська область - 42,47%
• Брестська область -40,49%
• Мінськ - 36,08%.
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Нагадаємо, у Білорусі 9 серпня стартували шості за роки незалежності президентські вибори. Президент Білорусі Олександр Лукашенко проголосував на президентських виборах.