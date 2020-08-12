В Беларуси ввели запрет на продажу пиротехники
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. Совет министров Республики Беларусь на фоне протестов в стране с сегодняшнего дня вводит запрет на оптовую и розничную торговлю пиротехническими изделиями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на национальный правовой интернет-портал РБ.
"Постановлением Совета министров Республики Беларусь от 11 августа 2020 г. № 475 "Об обороте пиротехнических изделий" вводится запрет на оптовую и розничную торговлю пиротехническими изделиями. Запрет на реализацию пиротехнических изделий установлен с 12 августа 2020 года и действует до особого решения правительства", - говорится в сообщении.
Добавим, во время протестов в Беларуси, которые начались после президентских выборов в стране 9 августа, некоторые из демонстрантов использовали пиротехнику.
Напомним, Министерство внутренних дел Беларуси объявило сегодня о задержании "координаторов массовых беспорядков".