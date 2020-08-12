У Білорусі ввели заборону на продаж піротехніки

“Постановою Ради міністрів Республіки Білорусь від 11 серпня 2020 р № 475 ”Про обіг піротехнічних виробів“ вводиться заборона на оптову та роздрібну торгівлю піротехнічними виробами. Заборона на реалізацію піротехнічних виробів встановлена з 12 серпня 2020 року і діє до особливого рішення уряду”, - йдеться в повідомленні.

Додамо, під час протестів у Білорусі, які розпочалися після президентських виборів у країні 9 серпня, деякі з демонстрантів використовували піротехніку.

Нагадаємо, Міністерство внутрішніх справ Білорусі оголосило сьогодні про затримання “координаторів масових заворушень”.