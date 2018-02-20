В Беларуси используют дроны для поиска производителей суррогата
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. В Беларуси начали использовать дроны для поиска незаконных точек изготовления алкоголя. Об этом сообщает Управление внутренних дел Минского облисполкома, передает УНН.
“Очередное крупное производство самогона ликвидировано белорусскими правоохранителями в Молодечненском районе Минской области. Изъято 390 литров готового продукта и более 4 тонн браги”, — говорится в сообщении.
Для пресечения незаконной деятельности оптовых производителей суррогата в регионе, квадрокоптер был использован впервые.
“Использование дрона, который был запущен над деревней Носилово, не только позволило выявить самогонный аппарат по характерным признакам, но и задержать неработающего местного жителя с поличным”, — говорится в сообщении.
В управлении отметили, что положительный опыт Молодечненского РОВД в использовании беспилотника планируется внедрять и в других районах Минской области.
Отметим, что в Украине проблема производства нереального алкоголя достигла критических масштабов. По данным экспертов, доля теневого рынка спиртного равна уже приблизительно 60%.
Согласно оценкам специалистов, такую ситуацию спровоцировал резкий рост акцизов на алкогольную продукцию при отсутствии действенных мер со стороны государства по борьбе с нелегальными производителями и продавцами горячительных напитков.
Добавим, что, по словам эксперта Алексея Безуглого, дабы уберечь себя от покупки “паленой” водки следует отказаться от приобретения самого дешевого спиртного, а также нужно обращать внимание на качество упаковки продукции.