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В Беларуси используют дроны для поиска производителей суррогата

В Беларуси используют дроны для поиска производителей суррогата

Киев  •  УНН

 • 8728 просмотра

КИЕВ. 21 февраля. УНН. В Беларуси начали использовать дроны для поиска незаконных точек изготовления алкоголя. Об этом сообщает Управление внутренних дел Минского облисполкома, передает УНН.

“Очередное крупное производство самогона ликвидировано белорусскими правоохранителями в Молодечненском районе Минской области. Изъято 390 литров готового продукта и более 4 тонн браги”, — говорится в сообщении.

Для пресечения незаконной деятельности оптовых производителей суррогата в регионе, квадрокоптер был использован впервые.

“Использование дрона, который был запущен над деревней Носилово, не только позволило выявить самогонный аппарат по характерным признакам, но и задержать неработающего местного жителя с поличным”, — говорится в сообщении.

В управлении отметили, что положительный опыт Молодечненского РОВД в использовании беспилотника планируется внедрять и в других районах Минской области.

Отметим, что в Украине проблема производства нереального алкоголя достигла критических масштабов. По данным экспертов, доля теневого рынка спиртного равна уже приблизительно 60%.

Согласно оценкам специалистов, такую ситуацию спровоцировал резкий рост акцизов на алкогольную продукцию при отсутствии действенных мер со стороны государства по борьбе с нелегальными производителями и продавцами горячительных напитков.

Добавим, что, по словам эксперта Алексея Безуглого, дабы уберечь себя от покупки “паленой” водки следует отказаться от приобретения самого дешевого спиртного, а также нужно обращать внимание на качество упаковки продукции.

Украинские Национальные Новости

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