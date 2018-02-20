У Білорусі використовують дрони для пошуку виробників сурогату
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. У Білорусі почали використовувати дрони для пошуку незаконних точок виготовлення алкоголю. Про це повідомляє Управління внутрішніх справ Мінського облвиконкому, передає УНН.
"Чергове велике виробництво самогону ліквідовано білоруськими правоохоронцями у Молодечненському районі Мінської області. Вилучено 390 літрів готового продукту і понад 4 тонн браги", - йдеться в повідомленні.
Для припинення незаконної діяльності оптових виробників сурогату в регіоні, квадрокоптер був використаний вперше.
"Використання дрона, який був запущений над селом Носілово, не тільки дозволило виявити самогонний апарат за характерними ознаками, а й затримати непрацюючого місцевого жителя на гарячому", - йдеться в повідомленні.
В управлінні заззначили, що позитивний досвід Молодечненського РВВС у використанні безпілотника планується впроваджувати і в інших районах Мінської області.
Зазначимо, що в Україні проблема виробництва нелегального алкоголю досягла критичних масштабів. За даними експертів, частка тіньового ринку алкоголю дорівнює вже приблизно 60%.
Згідно з оцінками фахівців таку ситуацію спровокувало різке зростання акцизів на алкогольну продукцію при відсутності дієвих заходів з боку держави у боротьбі з нелегальними виробниками і продавцями алкоголю.
Додамо, що, за словами експерта Олексія Безуглого, щоб уберегти себе від покупки "паленої" горілки слід відмовитися від придбання найдешевшого алкоголю, а також потрібно звертати увагу на якість упаковки продукції.