В беларуси второй раз за месяц у российского МиГ-31К загорелся двигатель: местные жители слышали взрыв

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«В украинских телеграм-каналах начала распространяться информация о взрыве в беларуси. Наши данные указывают на то, что речь идет не о взрыве, а, вероятно, о помпаже двигателя», - говориться в сообщении.

Отмечается, что в районе 12:00 (минское время) жители молодечненского района (минской области) слышали в небе сильный взрыв, многие писали, что от него затряслись окна в домах, как в самом городе молодечно, так и в пригороде.

«Так вот, по данным мониторинговой группы "Беларускі Гаюн", ровно в это время, а точнее в 10:59 (киевское время) над районом молодечно у истребителя МиГ-31К вкс рф (RF-95194) произошло возгорание одного из двух двигателей, которое сопровождалось звуком взрыва — на деле же это был звук помпажа двигателя после возгорания», - говориться в сообщении.

Отмечается, что в результате, МиГ-31К вкс рф (RF-95194) был вынужден экстренно завершить полёт и вернуться на аэродром «Мачулищи».

«А теперь самое главное. Произошло возгорание двигателя у именно того МиГ-31К, который горел 25 декабря 2022 г. при попытке взлета с аэродрома в Мачулищах», - говориться в сообщении.

Дополнение

На аэродроме Мачулищи в беларуси горел истребитель МиГ-31К.