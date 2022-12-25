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Один из истребителей МиГ-31К горел в Мачулищах – Мониторинговая группа

Один из истребителей МиГ-31К горел в Мачулищах – Мониторинговая группа

Киев • УНН

 • 768904 просмотра

КИЕВ. 25 декабря. УНН. На аэродроме Мачулищи в беларуси горел истребитель МиГ-31К. Об этом сообщает мониторинговая группа Беларускі Гаюн, передает УНН.

Детали

Отмечается, что Мониторинговая группа «Беларускі Гаюн» обладает информацией, что сегодня, 25 декабря, на аэродроме в Мачулищах, произошло возгорание двигателя одного из МиГ-31К вкс рф. Он выведен из строя и не сможет летать в ближайшее время.

Детали

13 декабря в Мачулищи прилетели три МиГ-31К вкс рф. Это уже вторая смена в беларуси для данного типа самолетов. Ранее три мига прилетали 16 октября и пробыли в беларуси 46 дней. Но в этот раз вместе с истребителями в Мачулищах базируется и проводит совместные полеты самолет ДРЛО Ил-76 А-50У «Сергей Атаянц» с рег. номером RF-93966.

За две недели присутствия летали все, кроме одного МиГа – с регистрационным номером RF-95194 (номер борта - 50 «синий»). А все потому, что по сведениям источников группы, 25 декабря на данном борту произошло возгорание двигателя.

«Виноват ли здесь возраст машины (миги выпускались с 1975 по 1994, а приняты на вооружение в 1981) или непрофессионализм летного состава (данный борт прошел модернизацию после 2015 года), но факт временного вывода из строя потенциального источника смерти для украинского народа на Рождество - можно считать чудом», - отметили там.

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