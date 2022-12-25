Один із винищувачів МіГ-31К горів у Мачулищах – Моніторингова група

Деталі

Зазначається, що Моніторингова група «Беларускі Гаюн» володіє інформацією, що сьогодні, 25 грудня, на аеродромі в Мачулищах, сталося загоряння двигуна одного з МіГ-31К вкс рф. Він виведений із ладу і не зможе літати найближчим часом.

Деталі

13 грудня до Мачулищ прилетіли три МіГ-31К вкс рф. Це вже друга зміна у білорусі для такого типу літаків. Раніше три міга прилітали 16 жовтня і пробули у білорусі 46 днів. Але цього разу разом із винищувачами в Мачулищах базується та проводить спільні польоти літак ДРЛО Іл-76 А-50У «Сергій Атаянц» з реєстр. номером RF-93966.

За два тижні присутності літали всі, крім одного МіГа – з реєстраційним номером RF-95194 (номер борту - 50 «синій»). А все тому, що, за даними джерел групи, 25 грудня на даному борту сталося загоряння двигуна.

«Чи винен тут вік машини (міги випускалися з 1975 по 1994, а прийняті на озброєння в 1981) або непрофесіоналізм льотного складу (даний борт пройшов модернізацію після 2015 року), але факт тимчасового виведення з ладу потенційного джерела смерті українського народу на Різдво – можна вважати дивом», - зазначили там.