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У білорусі вдруге за місяць у російського МіГ-31К загорівся двигун: місцеві жителі чули вибух

Київ • УНН

 • 820966 перегляди

КИВ. 19 січня. УНН. У МіГ-31К пкс рф над молодечно в білорусі загорівся двигун - вдруге за місяць, місцеві жителі чули вибух, передає УНН з посиланням на повідомлення моніторингової групи "Беларускі Гаюн".

У білорусі вдруге за місяць у російського МіГ-31К загорівся двигун: місцеві жителі чули вибух

Цитата

«В українських телеграм-каналах почала поширюватися інформація про вибух у білорусі. Наші дані вказують на те, що йдеться не про вибух, а, ймовірно, про помпаж двигуна», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в районі 12:00 (мінський час) жителі молодечненського району (мінської області) чули в небі сильний вибух, багато хто писав, що від нього затрусилися вікна в будинках як у самому місті молодечно, так і в передмісті.

«Так ось, за даними моніторингової групи "Беларускі Гаюн", рівно в цей час, а точніше о 10:59 (за київським часом) над районом молодечно у винищувача МіГ-31К пкс рф (RF-95194) сталося займання одного з двох двигунів, що супроводжувалося звуком вибуху — а на ділі ж це був звук помпажу двигуна після загоряння», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в результаті, МіГ-31К вкс рф (RF-95194) був змушений екстрено завершити політ і повернутися на аеродром «Мачулищі».

«А тепер найголовніше. Сталося загоряння двигуна у саме того МіГ-31К, який горів 25 грудня 2022 р. під час спроби зльоту з аеродрому в Мачулищах», - йдеться в повідомленні.

Доповнення

На аеродромі Мачулищі в білорусі горів винищувач МіГ-31К.

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