В Беларуси против Тихановской возбудили уголовные дела об экстремизме и захвате власти
Киев • УНН
КИЕВ. 22 декабря. УНН. В Беларуси оппозиционерки Светлана Тихановская, Мария Колесникова, а также участники президиума Координационного совета стали фигурантами дел о создании экстремистского формирования и захвате власти. Об этом говорится в сообщении Генпрокуратуры Беларуси, передает УНН.
“Генеральная прокуратура с учетом данных, полученных в ходе расследования Следственным комитетом уголовного дела в отношении членов так называемого координационного совета по ч.3 ст.361 Уголовного кодекса, приняла решение о возбуждении уголовного дела в отношении Тихановской С.Г., Колесниковой М.А., Знака М.А., Латушко П.П., Ковальковой О.А., Дылевского С.А. и иных лиц по факту создания экстремистского формирования и руководства им, т.е. совершения преступления, предусмотренного ч.1 ст.361-1 Уголовного кодекса”, — говорится в сообщении.
При этом в отношении Алексея Леончика открыто дело о финансировании деятельности экстремистского формирования по ст.361-2 Уголовного кодекса Беларуси.
“Для организации предварительного расследования уголовные дела переданы в центральный аппарат Следственного комитета. Кроме того, по поручению Генеральной прокуратуры Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении членов так называемого координационного совета и иных лиц по ч.1 ст.357 Уголовного кодекса — заговор с целью захвата государственной власти неконституционным путем”, — заявили в Генпрокуратуре Беларуси.
Как сообщал УНН, белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская заявила о готовности возглавить Беларусь в переходный период. Ее офис также подготовил Концепцию новых выборов, которая содержит “10 принципов свободных выборов нового президента Республики Беларусь”.