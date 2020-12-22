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У Білорусі проти Тіхановської порушили кримінальні справи про екстремізм та захоплення влади

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 грудня. УНН. У Білорусі опозиціонерки Світлана Тіхановська, Марія Колесникова, а також учасники президії Координаційної ради стали фігурантами справ про створення екстремістського формування і захоплення влади. Про це йдеться в повідомленні Генпрокуратури Білорусі, передає УНН.

У Білорусі проти Тіхановської порушили кримінальні справи про екстремізм та захоплення влади

“Генеральна прокуратура з урахуванням даних, отриманих в ході розслідування Слідчим комітетом кримінальної справи стосовно членів так званої координаційної ради з ч.3 ст.361 Кримінального кодексу, прийняла рішення про порушення кримінальної справи стосовно Тіхановської С.Г., Колесникової М.А., Знака М.А., Латушко П.П., Ковалькової О.А., Дилевського С.А. та інших осіб за фактом створення екстремістського формування і керівництва ним, тобто вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст.361-1 Кримінального кодексу”, — йдеться в повідомленні.

При цьому відносно Олексія Леончикова відкрито справу про фінансування діяльності екстремістського формування за ст.361-2 Кримінального кодексу Білорусі.

“Для організації досудового розслідування кримінальні справи передані до центрального апарату Слідчого комітету. Крім того, за дорученням Генеральної прокуратури Слідчий комітет порушив кримінальну справу стосовно членів так званої координаційної ради та інших осіб за ч.1 ст.357 Кримінального кодексу — змова з метою захоплення державної влади неконституційним шляхом”, — заявили в Генпрокуратурі Білорусі.

Як повідомляв УНН, білоруська опозиціонерка Світлана Тіхановська заявила про готовність очолити Білорусь в перехідний період. Її офіс також підготував Концепцію нових виборів, яка містить “10 принципів вільних виборів нового президента Республіки Білорусь”.

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