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У Тіхановської підготували Концепцію нових виборів в Білорусі

У Тіхановської підготували Концепцію нових виборів в Білорусі

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 грудня. УНН. Офіс однієї з лідерів білоруської опозиції Світлани Тіхановської підготував Концепцію нових виборів, яка містить "10 принципів вільних виборів нового президента Республіки Білорусь". Про це йдеться на сайті Тіхановської, передає УНН.

Запропоновані офісом Тіхановської 10 принципів нових виборів виглядають наступним чином:

1. Дати спостерігачам доступ до всіх етапів виборів: від висунення членів виборчих комісій до підрахунку голосів.

2. Підвищити пріоритет місцевих громад (дворових/будинкових) в складі виборчих комісій.

3. Змінити мету роботи комісій з пошуку недостовірних підписів на пошук дійсних.

4. Інтерпретувати сумнівні випадки на користь претендентів і виборців, які віддали підписи на їх підтримку.

5. Перевіряти підписи публічно.

6. Розробити більш детальну форму протоколів для обліку отриманих, виданих і заповнених бюлетенів на всіх етапах і для всіх форм голосування (дострокове, на дому, на ділянці).

7. Обмежити дострокове голосування і дозволити спостерігачам виконувати свої функції без перешкод і безперервно в період дострокового голосування, і/або обладнати дільниці необхідними засобами для цілодобової відеофіксації.

8. Ввести правило відкритого і гласного підрахунку голосів: кожен бюлетень показується всім членам комісії і всім спостерігачам, при цьому голосно озвучується, за кого віддано голос.

9. Ввести правило вивішувати протоколи без зволікання. І створити технічне рішення, щоб всі протоколи публікувалися на сайті ЦВК.

10. Не заважати спостерігачам проходити акредитацію і спостерігати за виборами. Всіх зареєстрованих спостерігачів допустити на ділянки з дотриманням захисних заходів від COVID-19. Дати їм можливість записувати аудіо і відео на ділянках, не порушуючи при цьому таємниці голосування.

Відзначається, що за білоруськими законами дострокові вибори можна провести в разі добровільної відставки президента, звільнення або усунення президента з посади парламентом.

"Нові вибори повинні пройти мінімум через 30 днів, а максимум - через 70 днів після відкриття "вакансії" президента. У нинішніх реаліях підготовка до виборів може зайняти від 45 до 60 днів", - йдеться на сайті.

Нагадаємо, раніше Світлана Тіхановська заявила про готовність очолити Білорусь в перехідний період.

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