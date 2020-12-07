В Тихановской подготовили Концепцию новых выборов в Беларуси
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Офис одной из лидеров белорусской оппозиции Светланы Тихановской подготовил Концепцию новых выборов, которая содержит "10 принципов свободных выборов нового президента Республики Беларусь". Об этом говорится на сайте Тихановской, передает УНН.
Предложенные офисом Тихановской 10 принципов новых выборов выглядят следующим образом:
1. Дать наблюдателям доступ ко всем этапам выборов: от выдвижения членов избирательных комиссий до подсчета голосов.
2. Повысить приоритет местных общин (дворовых/домовых) в составе избирательных комиссий.
3. Изменить цель работы комиссий с поиска недостоверных подписей на поиск действительных.
4. Интерпретировать сомнительные случаи в пользу претендентов и избирателей, отдавших подписи в их поддержку.
5. Проверять подписи публично.
6. Разработать более подробную форму протоколов для учета полученных, выданных и заполненных бюллетеней на всех этапах и для всех форм голосования (досрочно, на дому, на участке).
7. Ограничить досрочное голосование и разрешить наблюдателям выполнять свои функции без помех и непрерывно в период досрочного голосования, и/или оборудовать участки необходимыми средствами для круглосуточной видеофиксации.
8. Ввести правило открытого и гласного подсчета голосов: каждый бюллетень показывается всем членам комиссии и всем наблюдателям, при этом громко озвучивается, за кого отдано голос.
9. Ввести правило вывешивать протоколы без промедления. И создать техническое решение, чтобы все протоколы публиковались на сайте ЦИК.
10. Не мешать наблюдателям проходить аккредитацию и наблюдать за выборами. Всех зарегистрированных наблюдателей допустить на участки с соблюдением защитных мер от COVID-19. Дать им возможность записывать аудио и видео на участках, не нарушая при этом тайны голосования.
Отмечается, что по белорусским законам досрочные выборы можно провести в случае добровольной отставки президента, увольнения или отстранения президента от должности парламентом.
"Новые выборы должны пройти минимум через 30 дней, а максимум - через 70 дней после открытия "вакансии" президента. В нынешних реалиях подготовка к выборам может занять от 45 до 60 дней", - говорится на сайте.
Напомним, ранее Светлана Тихановская заявила о готовности возглавить Беларусь в переходный период.