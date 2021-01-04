В Беларуси планируют ужесточить ответственность за "экстремизм и нарушение порядка"
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. Генпрокуратура Беларуси предлагает ужесточить ответственность за проявления экстремизма и нарушение общественного порядка. Об этом сообщил журналистам генеральный прокурор Андрей Швед в понедельник после встречи с президентом страны Александром Лукашенко, пишет УНН со ссылкой на агентство БелТА.
“Генеральная прокуратура подготовила блок предложений, связанных с усилением ответственности за экстремизм и нарушение общественного порядка. И в этой части также дано поручение президента Беларуси в этом году внести соответствующие предложения”, — сказал Швед, слова которого приводит агентство БелТА.
Как отметил генпрокурор, поправки будут касаться не только ужесточения ответственности за экстремизм, а вообще “всего блока законодательства, который тем или иным образом будет обеспечивать стабильность и общественную безопасность в стране”. В частности, Генпрокуратура предлагает конкретизировать определенные действия и их квалификацию в качестве экстремизма. “Усилить ответственность, в том числе уголовную, за проявления экстремизма и совершение преступлений, связанных с экстремизмом, и конкретизировать в законодательстве критерии, по которым те или иные действия лиц будут иметь признаки экстремизма”, — сказал Швед.
По его словам, предложения по изменению законодательства подготовлены Генпрокуратурой, исходя из поручений, данных главой государства в сентябре 2020 года. “Речь также шла о расширении полномочий прокуроров. В первую очередь в процессуальном аспекте, в том числе в связи с поддержанием гособвинения”, — сказал генпрокурор.
Напомним, с 21 декабря жителям Беларуси запрещено покидать страну через наземные границы.