У Білорусі планують посилити відповідальність за "екстремізм та порушення порядку"
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Генпрокуратура Білорусі пропонує посилити відповідальність за прояви екстремізму та порушення громадського порядку. Про це повідомив журналістам генеральний прокурор Андрій Швед в понеділок після зустрічі з президентом країни Олександром Лукашенком, пише УНН з посиланням на агентство БелТА.
“Генеральна прокуратура підготувала блок пропозицій, пов’язаних з посиленням відповідальності за екстремізм і порушення громадського порядку. І в цій частині також дано доручення президента Білорусі в цьому році внести відповідні пропозиції”, — сказав Швед, слова якого наводить агентство БелТА.
Як зазначив генпрокурор, поправки будуть стосуватися не тільки посилення відповідальності за екстремізм, а взагалі “всього блоку законодавства, який тим чи іншим чином буде забезпечувати стабільність і суспільну безпеку в країні”. Зокрема, Генпрокуратура пропонує конкретизувати певні дії та їх кваліфікацію як екстремізму. “Посилити відповідальність, в тому числі кримінальну, за прояви екстремізму та вчинення злочинів, пов’язаних з екстремізмом, і конкретизувати в законодавстві критерії, за якими ті чи інші дії осіб матимуть ознаки екстремізму”, — сказав Швед.
За його словами, пропозиції щодо зміни законодавства підготовлені Генпрокуратурою, виходячи з доручень, даних главою держави у вересні 2020 року. “Мова також йшла про розширення повноважень прокурорів. В першу чергу в процесуальному аспекті, в тому числі в зв’язку з підтриманням державного обвинувачення”, — сказав генпрокурор.
Нагадаємо, з 21 грудня жителям Білорусі заборонено залишати країну через наземні кордони.