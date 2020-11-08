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В Беларуси во время протестов в воскресенье задержали уже более 550 человек

В Беларуси во время протестов в воскресенье задержали уже более 550 человек

Киев  •  УНН

 • 15894 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. В Минске и других крупных городах Республики Беларусь задержаны уже более 550 участников акции "Марш народовластия", передает УНН со ссылкой на лишенный аккредитации правозащитный центр "Вясна".

Так, сообщается, что задержания начались сразу после начала акции в 12:00. По данным местных СМИ, задерживают людей часто силовики без опознавательных знаков, с применением силы.

По состоянию на 18:25, задержаны уже 563 участника акций.

По данным портала TUT.BY, среди задержанных - в том числе победительница конкурса "Мисс Беларусь-2008" и бывший пресс-секретарь брестского "Динамо" Ольга Хижинкова, известный белорусский актер, "кукловод" Александр Жданович. Также стало известно, что на акции протеста задержали бывшего артиста Цирка дю Солей Семена Букина.

Также сообщается о задержании ряда журналистов.

Несмотря на это, оппозиционный канал NEXTA призвал белорусов "дерзнуть и выйти" на улицы.

Сообщается об общем сборе "во дворах" в 20:00, после чего в 20:30 протестующих призывают "собрать по районам колонны и выдвигаться в центр наших городов".

Как сообщал УНН, акции протеста в Минске и других городах республики Беларусь продолжаются уже почти четыре месяца. Они начались после выборов президента 9 августа, победу на которых, как объявил ЦИК, одержал Александр Лукашенко. Оппозиция не признает этих результатов. Переизбрание Лукашенко, кроме того, не признают страны Евросоюза и США.

Напомним, по состоянию на 14:45, в Беларуси на "Марше народовластия" было задержано более 200 человек.

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