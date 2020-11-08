У Білорусі на "Марші народовладдя" затримали уже понад 200 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Опівдні у Мінську та інших великих містах Республіки Білорусь стартувала акція "Марш народовладдя". Незабаром після цього почалися і перші затримання, передає УНН із посиланням на позбавлений акредитації правозахисний центр "Вясна".
Так, дані постійно оновлюються, станом на 14:45 відомо про 231 затриманого. Більшість затримань відбувалося у Мінську.
За даними правозахисників, силовики почали хапати людей незабаром після початку мітингу.
Про це також інформує портал TUT.BY.
За даними ЗМІ, ще до початку акцій правоохоронці почали звозити до Мінська військову техніку і спецзасоби.
Нагадаємо, акції протесту у Мінську та інших містах республіки Білорусь тривають вже майже чотири місяці. Вони почалися після виборів президента 9 серпня, перемогу на яких, як оголосила ЦВК, здобув Олександр Лукашенко. Опозиція не визнає ці результати. Переобрання Лукашенка, крім того, не визнають країни Євросоюзу і США.