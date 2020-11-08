В Беларуси на "Марше народовластия" задержали уже более 200 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. В полдень в Минске и других крупных городах Республики Беларусь стартовала акция "Марш народовластия". Вскоре после этого начались и первые задержания, передает УНН со ссылкой на лишенный аккредитации правозащитный центр "Вясна".
Так, данные постоянно обновляются, по состоянию на 14:45 известно о 231 задержанном. Большинство задержаний происходило в Минске.
По данным правозащитников, силовики начали хватать людей вскоре после начала митинга.
Об этом также сообщает портал TUT.BY.
По данным СМИ, еще до начала акций правоохранители начали свозить в Минск военную технику и спецсредства.
Напомним, акции протеста в Минске и других городах республики Беларусь продолжаются уже почти четыре месяца. Они начались после выборов президента 9 августа, победу на которых, как объявил ЦИК, одержал Александр Лукашенко. Оппозиция не признает этих результатов. Переизбрание Лукашенко, кроме того, не признают страны Евросоюза и США.