В беларуси не зафиксированы ударные группировки, которые могли бы ворваться в Украину – ГПСУ

ukru
13:44 • 13539 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

13:22 • 15270 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

13:08 • 30433 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

11:23 • 47862 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

10:46 • 54612 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 90268 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 116063 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 125307 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Эксклюзив
14 марта, 16:00 • 112793 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14 марта, 14:57 • 141821 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Одесская область снова под ударом: повреждена инфраструктура, есть пострадавший

Одесская область снова под ударом: повреждена инфраструктура, есть пострадавший

15 марта, 06:34 • 40824 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 92545 просмотра
рф атаковала энергообъекты, в Одесской и Днепропетровской областях часть жителей без света - ДТЭК

рф атаковала энергообъекты, в Одесской и Днепропетровской областях часть жителей без света - ДТЭК

15 марта, 08:18 • 26886 просмотра
Убийство активиста Ганула в Одессе: полиция рассматривает три версии, включая "российский след"

Убийство активиста Ганула в Одессе: полиция рассматривает три версии, включая "российский след"

15 марта, 08:48 • 23228 просмотра
Ночная атака рф задела два района Киевской области: показали последствия

Ночная атака рф задела два района Киевской области: показали последствия

09:17 • 25107 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 90274 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 92545 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 241651 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 271448 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 208277 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

10:19 • 20386 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 116064 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 103855 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 121588 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 123989 просмотра
Актуальное
В беларуси не зафиксированы ударные группировки, которые могли бы ворваться в Украину – ГПСУ

В беларуси не зафиксированы ударные группировки, которые могли бы ворваться в Украину – ГПСУ

Киев • УНН

 • 102111 просмотра

КИЕВ. 4 июля. УНН. На территории республики беларусь не зафиксировано ударных группировок и формирований, которые могли бы ворваться на территорию Украины. Однако государство усиливает свои границы и в случае опасности готово встретить врага. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН сообщил помощник председателя Госпогранслужбы Украины - пресс-секретарь Андрей Демченко.

Цитата

“Мы не отмечаем на данный момент формирование и ударные группировки на территории беларуси, которые могли бы осуществить вторжение на территорию Украины. Однако, ни Вооруженные Силы Украины, ни пограничники, ни Украина в целом, не исключала те возможности, что беларусь, поддерживая агрессию российской федерации, поддерживая войну против Украины, может прибегнуть к тому, что вооруженные силы республики беларусь зайдут на территорию Украины”, – заверил Демченко.

Детали

По его словам, составляющие сектора безопасности и обороны Украины делают все необходимое для того, чтобы направление с беларусью было максимально укреплено в инженерном и фортификационном отношении.

“Кроме того, нам известно о том, что уже долгое время беларусь усиливает свой участок границы с Украиной на уровне около семи батальонов. В отдельные дни мы фиксировали также наличие подразделений министерства внутренних дел, в частности, внутренних войск. Там ведутся активные инженерные работы. Собственно, мы также отмечаем работу подразделений радиоэлектронной борьбы, которая фиксируется особенно, когда пограничники отслеживают ситуацию с помощью беспилотных летальных аппаратов”, – добавил он.

Демченко также отметил, что пограничники не фиксировали работы диверсионно–разведывательных групп. Однако известно, что во время учений, которые осуществляются на территории беларуси, также проводится и акцент на работу ДРГ.

Дополнение

По данным Генштаба, в брестской области республики белорусь приступила к ротации подразделений вооруженных сил республики.

Также в Украине усилили режим контроля на блокпостах из-за угрозы проникновения диверсионно-разведывательных групп с территории беларуси.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоВойна

Обратиться по вопросам размещения рекламы