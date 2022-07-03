У Брестській області Білорусі розпочали ротацію, - Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 3 липня. УНН. У ранковому зведенні Генштаб повідомив, що у Брестській області Білорусі розпочали ротацію підрозділів збройних сил республіки. Про це інформує УНН.
Деталі
На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника за останній проміжок часу не виявлено.
За наявною інформацією, з 1 липня 2022 року розпочато ротацію підрозділів збройних сил республіки Білорусь у Брестській області. Посилюється система протиповітряної оборони шляхом підрозділів Східного військового округу збройних сил російської федерації.
Нагадаємо
У Херсонській області місцеві жителі місцеві повідомляють про ротацію російської армії.