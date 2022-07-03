У Брестській області Білорусі розпочали ротацію, - Генштаб

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На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника за останній проміжок часу не виявлено.

За наявною інформацією, з 1 липня 2022 року розпочато ротацію підрозділів збройних сил республіки Білорусь у Брестській області. Посилюється система протиповітряної оборони шляхом підрозділів Східного військового округу збройних сил російської федерації.

Нагадаємо

У Херсонській області місцеві жителі місцеві повідомляють про ротацію російської армії.