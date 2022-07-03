В Брестской области Беларуси приступили к ротации, - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. В утренней сводке Генштаб сообщил, что в Брестской области Беларуси приступили к ротации подразделений вооруженных сил республики. Об этом информирует УНН.
Подробности
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника за последний промежуток времени не обнаружено.
По имеющейся информации, с 1 июля 2022 года начата ротация подразделений вооруженных сил республики Беларусь в Брестской области. Усиливается система противовоздушной обороны методом подразделений Восточного военного округа вооруженных сил русской федерации.
Напомним
В Херсонской области местные жители местные сообщают о ротации русской армии.