В білорусі не зафіксовано ударних угруповань, які могли б вдертися до України – ДПСУ

Цитата

“Ми не відмічаємо на даний момент формування та ударні угруповання на території білорусі, які могли б здійснити вторгнення на територію України. Проте, ні Збройні Сили України, ні прикордонники, ні Україна загалом, не відкидала ті можливості, що білорусь, підтримуючи агресію російської федерації, підтримуючи війну проти України, може вдатися до того, що збройні сили республіки білорусь зайдуть на територію України”, – запевнив Демченко.

Деталі

За його словами, складові сектори безпеки і оборони України роблять все необхідне для того, щоб напрямок із білоруссю був максимально укріплений в інженерному, та фортифікаційному відношенні.

“Крім того, нам відомо про те, що вже довгий час білорусь посилює свою ділянку кордону з Україною на рівні близько семи батальйонів. В окремі дні ми фіксували також і наявність підрозділів міністерства внутрішніх справ, зокрема, внутрішніх військ. Там також ведуться активні інженерні роботи. Власне, ми також відмічаємо роботу підрозділів радіоелектронної боротьби, що фіксується особливо, коли прикордонники відстежують ситуацію за допомогою безпілотних летальних апаратів”, – додав він.

Демченко також зазначив, що прикордонники не фіксували роботи диверсійно – розвідувальних груп. Проте, відомо, що під час навчань, які здійснюються на території білорусі, також проводиться і акцент на роботу ДРГ.

Доповнення

За даними Генштабу, у брестській області республіки білорусь розпочали ротацію підрозділів збройних сил республіки.

Також в Україні посилили режим контролю на блокпостах через загрозу проникнення диверсійно-розвідувальних груп з території білорусі.