В Україні посилили контроль на блокпостах через загрозу проникнення ДРГ з білорусі - Єнін

З його слів, на сьогодні противник масовано поширює дезінформацію. Але "як наші партнери, так і вітчизняні розвідки чітко стверджують про відсутність ознак формування ударних угруповань на території білорусі", зазначив Єнін.

Цитата

"Тим не менш, ми маємо інформацію про можливі провокації, з метою втягнення білорусі у російсько-українську війну, - йдеться про можливість направлення відповідних ДРГ. І саме тому нашими правоохоронцями впроваджено посилений режим несення служби на блокпостах", - сказав Єнін.

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Також заступник міністра зазначив, що українські правоохоронці "час від часу виявляють чи то дрони на прикордонні України у північних регіонах, чи то ініціативний перехід громадян рф або білорусі на наш бік". "З усіма подібними особами ретельно відпрацьовують наші правоохоронці, і стежимо за своєю безпекою, оскільки все в наших руках", - зазначив він.

Доповнення

У ГУР Міноборони вказують, що на кордоні з Україною перебуває сім батальйонів білоруської армії, і що наразі прямий військовий наступ з боку білорусі малоймовірний.