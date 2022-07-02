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В Украине ужесточили контроль на блокпостах из-за угрозы проникновения ДРГ из беларуси - Енин

Киев • УНН

 • 161596 просмотра

КИЕВ. 2 июля. УНН. В Украине ужесточили режим контроля на блокпостах из-за угрозы проникновения диверсионно-разведывательных групп с территории беларуси. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин, передает УНН.

По его словам, на сегодняшний день противник массированно распространяет дезинформацию. Но "как наши партнеры, так и отечественные разведки четко утверждают об отсутствии признаков формирования ударных группировок на территории беларуси", отметил Енин.

Цитата

"Тем не менее, мы располагаем информацией о возможных провокациях, с целью втягивания беларуси в российско-украинскую войну, - речь идет о возможности направления соответствующих ДРГ. И именно поэтому нашими правоохранителями внедрен усиленный режим несения службы на блокпостах", - сказал Енин.

Детали

Также замминистра отметил, что украинские правоохранители "время от времени обнаруживают то ли дроны на пограничнье Украины в северных регионах, то ли инициативный переход граждан россии или беларуси на нашу сторону". "Со всеми подобными лицами тщательно отрабатывают наши правоохранители, и следим за своей безопасностью, поскольку все в наших руках", - отметил он.

Дополнение

В ГУР Минобороны указывают, что на границе с Украиной находится семь батальонов белорусской армии, и что прямое военное наступление со стороны беларуси маловероятно.

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