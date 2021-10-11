В Беларуси достаточно оснований для введения моратория на смертную казнь - ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. Глава представительства Европейского Союза в Беларуси Дирк Шубель заявил, что ЕС решительно и однозначно выступает против смертной казни в любое время и при любых обстоятельствах. Об этом пишет УНН со ссылкой на DW.
Цитата
“Мы призываем Беларусь двигаться в сторону отмены смертной казни. Создание в стране все большее вакуума в системе правосудия является достаточным основанием для введения моратория”, - с таким обращением выступил дипломат в видео, размещенном на аккаунте представительства ЕС в Беларуси в Facebook по случаю Всемирного дня против смертной казни.
Детали
Беларусь остается единственной страной в Европе, где применяется смертная казнь, напомнил Шубель. Как он отметил, белорусские власти “всегда скупо сообщали о смертной казни, но в последнее время эта процедура стала еще более секретной — настолько, что часто даже семьям заключенных не разрешается знать, были казнены их родственники, осужденные к смертной казни, и если да, то кто жив, а кто нет ”.
Мир сформулировал десяток веских аргументов против смертной казни, “потому, рядом с пытками и рабством, ее необходимо безвозвратно удалить из системы правосудия всех обществ, включая, конечно, Беларусь”, подчеркнул глава представительства Евросоюза в Беларуси.
Напомним
Лукашенко согласился провести в Беларуси референдум об отмене смертной казни.