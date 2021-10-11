У Білорусі достатньо підстав для введення мораторію на смертну кару — ЄС

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“Ми закликаємо Білорусь рухатися в бік скасування смертної кари. Створення в країні все більшого вакууму в системі правосуддя є достатньою підставою для введення мораторію”, — з таким зверненням виступив дипломат в відео, розміщеному на акаунті представництва ЄС в Білорусі в Facebook з нагоди Всесвітнього дня проти смертної кари.

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Білорусь залишається єдиною країною в Європі, де застосовується смертна кара, нагадав Шубель. Як він зазначив, білоруська влада “завжди скупо повідомляли про страти, але останнім часом ця процедура стала ще більш секретної — настільки, що часто навіть сім’ям ув’язнених не дозволяється знати, чи були страчені їх родичі, засуджені до смертної кари, і якщо так, то хто живий, а хто ні”.

Світ сформулював десяток вагомих аргументів проти смертної кари, “тому, поряд з тортурами і рабством, її необхідно безповоротно видалити з системи правосуддя всіх товариств, включаючи, звичайно, Білорусь”, підкреслив глава представництва Євросоюзу в Білорусі.

Нагадаємо

Лукашенко погодився провести в Білорусі референдум про скасування смертної кари.