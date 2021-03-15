В Беларуси блогера Лосика поместили в карцер. Он прекратил голодовку
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Белорусского блоггера, администратора телеграмм-канала "Беларусь головного мозга" Игоря Лосика, поместили в карцер. Об этом белорусской службе "Радио Свобода" сообщила его жена Дарья, передает УНН. По ее словам, 15 марта Лосик прекратил сухую голодовку, объявленную 11 марта.
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“Поскольку Игорь объявил сухую голодовку, его на пять дней поместили в карцер. Игорь голодал четыре дня. Сейчас он все еще находится в одиночной камере. В ближайшие дни мы с моим адвокатом попробуем снова добраться до Жодино, чтобы узнать больше о состоянии Игоря”, — сказала жена блоггера.
Детали
11 марта она открыто обратилась к Александру Лукашенко с призывом освободить ее мужа. Светлана Тихановская попросила Игоря Лосика прекратить новую голодовку.
Что предшествовало
Лосик объявил голодовку 11 марта на знак протеста против новых обвинений, предъявленных ему. Пока неизвестно, какую статью ему инкриминируют. Адвокат Лосика подписал соглашение о неразглашении и не может об этом рассказать.
11 марта, кроме объявления голодовки, Лосик ранил запястья у вен на глазах у следователя и своего адвоката.
Игорь Лосик находится в тюрьме с 25 июня 2020 года по обвинению в “организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок”. 15 декабря 2020 года он объявлял голодовку в знак протеста против новых обвинений по статье 293 — подготовка к участию в беспорядках.
Кроме Лосика, белорусские власти преследуют, задерживает и лишают аккредитации других журналистов, которые освещали президентские выборы и их последствия. 2 октября МИД Беларуси отменило аккредитацию всех журналистов, работающих в иностранных медиаорганизациям.