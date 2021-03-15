Білорусь: Тіхановська закликала політв'язнів припинити голодування

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“Ви зараз ризикуєте своїм життям, висловлюючи свій протест через голодування. Але ми, білоруси, не готові ризикувати вами. Як людина, мати і дружина, я прошу вас припинити голодування. Ви потрібні вашим близьким, батькам і дітям. Ви потрібні Білорусі”, — написала Тіхановська, звертаючись до Лосика, Фурманова і Банцера.

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При цьому політик зазначила, що робить все можливе, щоб звільнити їх і сотні інших “замкнених без провини” білорусів. За словами Світлани Тіхановської, білоруська влада забороняє візити до в’язниць представників дипмісій і європейських послів, тому що бояться, що всі побачать, в яких страшних умовах утримуються ув’язнені.

“Уже на наступному тижні ООН повинна запустити механізм притягнення до відповідальності тих, хто здійснював незаконні затримання та виносив спущені згори вироки”, — зявила опозиційний політик.