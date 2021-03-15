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Беларусь: Тихановская призвала политзаключенных прекратить голодовку

Беларусь: Тихановская призвала политзаключенных прекратить голодовку

Киев  •  УНН

 • 12199 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. Лидер белорусской Оппозиция Светлана Тихановська в воскресенье, 14 марта, призвала блогера Игоря Лосика, гродненского музыканта Игоря Банцера, а также члена инициативной группы по выдвижению Тихановской в президенты Беларуси Дмитрия Фурманова прекратить голодовку, объявленную ими в знак протеста против возбужденных против них дел, передает УНН со ссылкой на Telegram канал оппозиционерки.

Цитата

“Вы сейчас рискуете своей жизнью, выражая свой протест из-за голодовки. Но мы, белорусы, не готовы рисковать вами. Как человек, мать и жена, я прошу вас прекратить голодовку. Вы нужны вашим близким, родителям и детям. Вы нужны Беларуси”, — написала Тихановская, обращаясь к Лосику, Фурманову и Банцеру.

Детали

При этом политик отметила, что делает все возможное, чтобы освободить их и сотни других “замкнутых без вины” белорусов. По словам Светланы Тихановской, белорусские власти запрещает визиты в тюрьмы представителей дипмиссий и европейских послов, потому что боятся, что все увидят, в каких страшных условиях содержатся заключенные.

“Уже на следующей неделе ООН должна запустить механизм привлечения к ответственности тех, кто осуществлял незаконные задержания и выносил спущенные сверху приговоры”, — зявила оппозиционный политик.

Дополнение

После спорных президентских выборов в Беларусь 9 августа во стране продолжаются протесты против Александра Лукашенко. Лукашенко, находящийся у власти с 1994 года, был официально объявлен ЦИК страны победителем на выборах, набрав более 80 процентов голосов. Этот результат оппозиция и многие белорусы назвали сфальсифицированным.

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