В Беларуси арестовали корреспондента Украинского радио
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. В Беларуси арестовали собственного корреспондента Украинского радио (УР) Павла Шаройко, передает УНН со ссылкой на официальный сайт УР.
По информации Украинского радио, перед тем, около двух недель Павел Шаройко не выходил на связь, все попытки редакции дозвониться до него и его родственников не давали результата. Без ответа оставались сообщение редакции, присланные по электронной почте и через другие интернет-средства коммуникации.
При этом, как сообщили на УР, посольство Украины в Беларуси факт ареста пока не опровергло и не подтвердило.
Напомним, суд в Москве оставил Украинский Сущенко под стражей.