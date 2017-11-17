В Беларуси арестовали корреспондента Украинского радио

По информации Украинского радио, перед тем, около двух недель Павел Шаройко не выходил на связь, все попытки редакции дозвониться до него и его родственников не давали результата. Без ответа оставались сообщение редакции, присланные по электронной почте и через другие интернет-средства коммуникации.

При этом, как сообщили на УР, посольство Украины в Беларуси факт ареста пока не опровергло и не подтвердило.

Напомним, суд в Москве оставил Украинский Сущенко под стражей.