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У Білорусі арештували кореспондента Українського радіо

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 листопада. УНН. У Білорусі заарештували власного кореспондента Українського радіо (УР) Павла Шаройка, передає УНН з посиланням на офіційни сайт УР.

За інформацією Українського радіо, перед цим, близько двох тижнів Павло Шаройко не виходив на зв'язок, усі спроби редакції додзвонитися до нього та його родичів не давали результату. Без відповіді залишалися повідомлення редакції, надіслані електронною поштою та через інші інтернет-засоби комунікації.

При цьому, як поінформували на УР, посольство України в Білорусі факт арешту поки що не спростувало і не підтвердило.

Нагадаємо, суд у Москві залишив українця Сущенка під вартою.

Українські Національні Новини

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